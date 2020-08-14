Ситуация в Беларуси: Меркель осудила насилие над протестующими

Ангела Меркель осудила жестокость и насилие по отношению к мирным протестующим в Беларуси. Об этом заявил 14 августа, официальный представитель ФРГ Штеффен Зайберт, сообщили в DW.

Особую критику у Меркель вызвало задержание тысяч участников мирных акций протеста и сообщение о недопустимом обращении с ними.

"Власти Беларуси следует немедленно и без всяких условий отпустить задержанных и обеспечить их права на свободу собраний и выражения мнений", пишет агентство, ссылаясь на Зайберта.

Мирное волеизъявление является правом каждого человека в демократическом государстве, напомнил официальный Берлин. Правительство ФРГ считает неприемлемым отношение белорусских властей к этому праву.

Напомним, после президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.