В ЕС начинают работу над санкциями в отношении белорусских властей

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о несогласии ЕС с итогами президентских выборов в Беларуси и начале подготовки санкций в отношении тех, кто нарушал демократические принципы.

"Беларусь: ЕС не соглашается с результатами выборов. Начинается работа по санкциям к виновным в насилии и фальсификации", - написал он в твиттере в пятницу по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС.

В онлайн-формате проходило внеочередное совещание Совета ЕС по иностранным делам, одним из главных вопросов на котором была ситуация в Беларуси и возможные санкции в отношении "виновных в насилии и фальсификации".

Напомним, после президентских выборов в Беларуси, несмотря на объявленную победу Александра Лукашенко с поддержкой в 80%, белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что для нас Украины важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко призывает граждан не выходить на улицы с протестами, а также заявляет, что их используют как "пушечное мясо". По словам главы государства, организаторами этих протестов являются люди из-за рубежа. Об этом сообщили в "БелТА".