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Усиление американского присутствия: Польша и США подписали соглашение

Усиление американского присутствия: Польша и США подписали соглашение
Обновлено 14:27 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Сегодня министр обороны Польши Мариуш Блащак и госсекретарь США Майк Помпео подписали соглашение об усиленном оборонном сотрудничестве, предполагающее увеличение военного контингента США в стране. Об этом сообщают на TVN 24.

Соглашение было подписано в Варшаве на церемонии в президентском дворце в присутствии президента Анджея Дуды.

Как сообщалось, соглашение позволит увеличить постоянное ротационное присутствие США в Польше примерно на 1000 человек. Сейчас на ротации в Польше находятся приблизительно 4500 американских военных.

В прошлом месяце, согласно требованию президента Дональда Трампа уменьшить численность войск в Германии, Пентагон объявил, что из Германии будет выведено около 12 000 военнослужащих, а около 5600 двинутся в другие страны Европы, включая Польшу. 

Госдепартамент США сообщил, что соглашение EDCA обеспечивает правовую основу для сотрудничества между Польшей и США и отражает общее видение углубления военного сотрудничества двух стран. Соединенные Штаты имеют аналогичные соглашения с другими союзниками по НАТО, такими как Бельгия, Венгрия и Румыния. 

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EDCA предоставляет "необходимые полномочия, которые позволят силам США иметь доступ к конкретным польским военным объектам и осуществлять совместные оборонительные меры", заявили в Госдепе. 

Это соглашение также поддерживает развитие инфраструктуры и позволяет увеличить присутствие американских войск в Польше. 

Соглашение также вводит механизм распределения затрат на логистику и инфраструктуру в результате присутствия войск США в Польше.

В ведомстве отмечают, что "Польша имеет право отозвать юрисдикцию США в отношении американских солдат в Польше в серьезных случаях". 

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в рамках соглашения удалось договориться даже о большем, чем предполагали изначально. "Это потрясающий переговорный успех", - сказал он.

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Все по теме:

США, Польша, Мариуш Блащак, Майк Помпео.

Автор:

Телеграф
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