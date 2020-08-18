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Грузия продлила заперт на международные авиарейсы до конца сентября

Грузия продлила заперт на международные авиарейсы до конца сентября
Обновлено 01:42 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Власти Грузии приняли решение по продлению ограничений на международные авиарейсы до 30 сентября.

Как пишет "Грузия Online", ограничения не распространяются лишь на три направления - в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги.  

"Решение о поэтапном восстановлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемической ситуации", - отметили в Агентстве гражданской авиации Грузии.

Тем не менее, ряду компаний, включая Georgian Airways, не станут запрещать чартерные рейсы, согласованные с правительством. 

Как известно, с начала пандемии коронавируса, Грузия прекратила авиасообщение со всеми странами мира. 

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В июле страна открыла небо для пяти стран ЕС, а в начале августа авиакомпании Lufthansa, Air France и airBaltic возобновили прямые рейсы в Грузию. 

По состоянию на 17 августа, в Грузии зафиксировано 1341 случай COVID-19, всего умерло 17 человек. 1092 человека выздоровели. 

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Все по теме:

Грузия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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