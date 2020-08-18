Грузия продлила заперт на международные авиарейсы до конца сентября

Власти Грузии приняли решение по продлению ограничений на международные авиарейсы до 30 сентября.

Как пишет "Грузия Online", ограничения не распространяются лишь на три направления - в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги.

"Решение о поэтапном восстановлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемической ситуации", - отметили в Агентстве гражданской авиации Грузии.

Тем не менее, ряду компаний, включая Georgian Airways, не станут запрещать чартерные рейсы, согласованные с правительством.

Как известно, с начала пандемии коронавируса, Грузия прекратила авиасообщение со всеми странами мира.

В июле страна открыла небо для пяти стран ЕС, а в начале августа авиакомпании Lufthansa, Air France и airBaltic возобновили прямые рейсы в Грузию.

По состоянию на 17 августа, в Грузии зафиксировано 1341 случай COVID-19, всего умерло 17 человек. 1092 человека выздоровели.