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Коронавирус: итальянцев обязали носить маски в темное время суток

Коронавирус: итальянцев обязали носить маски в темное время суток
Обновлено 23:39 Пн, 17 Август 2020 Телеграф
Власти Италии из-за распространения коронавируса решили закрыть ночные клубы и дискотеки под открытым небом, а также обязали граждан носить маски в общественных местах в темное время суток.

Как сообщает Le Parisien, глава Минздрава страны поставил подпись под распоряжением, которым людей обязывают носить маски в общественных местах с 18:00 до 6:00. Документ также запрещает работу дискотек и ночных клубов под открытым небом, которые в это время года традиционно переполнены. 

Запрет вступает в силу с 17 августа.  

Итальянские власти опасаются, что ночная жизнь может поспособствовать новой вспышке заболеваемости коронавирусом. 

Тем не менее, некоторые регионы не торопятся с ужесточением карантина. Власти Сардинии не стали закрывать ночные танцплощадки. Также они остались открытыми и в регионах Венето и Эмилия-Романия, но там были усилены проверки. В Тоскане требуют одинаковых правил для всех.

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Согласно данным Worldometer, в Италии зафиксировано более 254 тысяч случаев COVID-19. Из них 35,4 тысячи летальных случаев. Выздоровели от болезни почти 204 тысяч человек. 

По состоянию на утро понедельника, 17 августа, количество заразившихся коронавирусной инфекцией в мире составляет 21 826 450 человек.

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Все по теме:

Италия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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