COVID-19 в Украине: В Кабмине рассказали, когда ждут вторую волну

В Кабмине готовится к возможной второй волне коронавируса, которая может наступить осенью этого года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского о предотвращении распространения коронавирусной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ.

По словам премьера, правительство будет проверять больницы, чтобы быть готовыми ко второй волне коронавируса, если она наступит.

В то же время, отметил Шмыгаль, ситуация с распространением коронавируса непростая во всем мире, о чем свидетельствует около 22 миллионов подтвержденных случаев заражений и почти 800 тыс смертей.

Напомним, в Украине уже почти 93 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки больше всего инфицированных в Ровенской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях.

Также сообщалось, что в столице уже 10 642 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. От болезни умерли уже 154 человека.