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Коронавирус в Киеве: за сутки выявили более сотни новых случаев

Коронавирус в Киеве: за сутки выявили более сотни новых случаев
11:22 Сегодня Телеграф
В столице уже 10 642 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. От болезни умерли уже 154 человека.

В Киеве по состоянию на 17 августа выявили еще 104 случая коронавирусной болезни. Всего в столице за период эпидемии лабораторно подтвердили 10 642 случая коронавирусной инфекции COVID-19.  Один больной скончался.

Днем ранее, 16 августа, сообщалось о 146 новых больных.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Телеграмм-канале.

Всего за время эпидемии коронавируса в Киеве от болезни скончались 154 человека, выздоровели 3 380.

За минувшие сутки заболели:

  • 44 женщины в возрасте от 20 до 71 лет

  • 53 мужчины в возрасте от 21 до 84 лет

  • 4 девочки от 7 месяцев до 12 лет и 3 мальчика от 9 до 16 лет.

  • заболели в том числе и четверо медиков.

Коронавирус в Киеве 17.08.2020

Как сообщил Кличко, в госпитализации нуждались 21 больной. Остальные находятся на самоизоляции под присмотром врачей. 

Больше всего больных выявили в в Днепровском районе - 21. В Дарницком и Соломенском - по 16. В Шевченковском районе - 10 больных.

Мэр столицы в очередной раз призвал киевлян не быть легкомысленными и придерживаться всех правил карантина. 

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 17 августа выявили еще 1 464 новых больных коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зафиксировали 92 820 случаев коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии количество заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 21 826 450 человек.

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Киев, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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