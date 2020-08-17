Коронавирус в Киеве: за сутки выявили более сотни новых случаев

В столице уже 10 642 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. От болезни умерли уже 154 человека.

В Киеве по состоянию на 17 августа выявили еще 104 случая коронавирусной болезни. Всего в столице за период эпидемии лабораторно подтвердили 10 642 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Один больной скончался.

Днем ранее, 16 августа, сообщалось о 146 новых больных.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Телеграмм-канале.

Всего за время эпидемии коронавируса в Киеве от болезни скончались 154 человека, выздоровели 3 380.

За минувшие сутки заболели:

44 женщины в возрасте от 20 до 71 лет

53 мужчины в возрасте от 21 до 84 лет

4 девочки от 7 месяцев до 12 лет и 3 мальчика от 9 до 16 лет.

заболели в том числе и четверо медиков.

Как сообщил Кличко, в госпитализации нуждались 21 больной. Остальные находятся на самоизоляции под присмотром врачей.

Больше всего больных выявили в в Днепровском районе - 21. В Дарницком и Соломенском - по 16. В Шевченковском районе - 10 больных.

Мэр столицы в очередной раз призвал киевлян не быть легкомысленными и придерживаться всех правил карантина.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 17 августа выявили еще 1 464 новых больных коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зафиксировали 92 820 случаев коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии количество заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 21 826 450 человек.