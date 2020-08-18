Ситуация в Беларуси: Профильный комитет ЕС соберется на внеочередное заседание

Комитет Европейского парламента по иностранным делам 25 августа обсудит ситуацию в Беларуси. Об этом в Твиттере сообщил председатель комитета Дэвид Макаллистер.

"Я назначил внеочередное заседание комитета на 25 августа для обсуждения ситуации в Беларуси.

Насилие и репрессии со стороны государства должны немедленно прекратиться", - заявил Макаллистер.

Он отметил, что белорусский народ имеет право на протест и публичное выражение своего возмущения.

"Граждане борются за фундаментальные демократические права и права человека.

Это наша обязанность - продемонстрировать поддержку и солидарность с белорусским народом", - отметил Макаллистер.

Ранее, более 40 человек вышли на пикет к зданию МИД в Минске. Целью пикета являлась солидарность с белорусскими дипломатам. Также продолжаются забастовки на белорусских предприятиях. Об этом передают местные СМИ.

Также сообщалось, следователь Следственного комитета БР призвал белорусов бороться до конца.