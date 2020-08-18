Девятый день протестов в Беларуси: следователь СК подал в отставку

Следователь Следственного комитета БР призвал белорусов бороться до конца.

Следователь Следственного комитета Беларуси подал в отставку и призвал белорусов бороться до конца. Это решение он принял на фоне массовых протестов в стране.

Соответствующее заявление он опубликовал в Instagram.

В Instagram появилась фотография удостоверения следователя и его рапорт об увольнении с обращением к белорусам.

"Сограждане сражаются до победного конца, изгоняя диктатора и беззакония с ним!", - написал он.

Как сообщалось, на фоне массовых протестов в Беларуси госслужащие начали увольняться. Следователь Следственного комитета Беларуси Андрей Остапович подал в отставку и призвал белорусов бороться до конца.

Также посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня подал в отставку, он был первым из дипломатов, кто поддержал протестующих.

Кроме того, глава департамента Северной Америки и Западной Европы МИД Беларуси Андрей Бушила ушел в отставку.

В то же время, сегодня стало известно, что сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении за образцовое выполнение служебных обязанностей. Он наградил медалями сотрудников Министерства внутренних дел.