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Девятый день протестов в Беларуси: следователь СК подал в отставку

Девятый день протестов в Беларуси: следователь СК подал в отставку
Обновлено 11:42 Сегодня Телеграф
Следователь Следственного комитета БР призвал белорусов бороться до конца.

Следователь Следственного комитета Беларуси подал в отставку и призвал белорусов бороться до конца. Это решение он принял на фоне массовых протестов в стране.

Соответствующее заявление он опубликовал в Instagram.

В Instagram появилась фотография удостоверения следователя и его рапорт об увольнении с обращением к белорусам.

"Сограждане сражаются до победного конца, изгоняя диктатора и беззакония с ним!", - написал он.

 
 
 
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Сограждане боритесь до победного конца, изгоним диктатора и беззаконность вместе с ним!

Публикация от Андрей Остапович (@astap_mystery)

 

Как сообщалось, на фоне массовых протестов в Беларуси госслужащие начали увольняться. Следователь Следственного комитета Беларуси Андрей Остапович подал в отставку и призвал белорусов бороться до конца.

Также посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня подал в отставку, он был первым из дипломатов, кто поддержал протестующих.

Кроме того, глава департамента Северной Америки и Западной Европы МИД Беларуси Андрей Бушила ушел в отставку.

В то же время, сегодня стало известно, что сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении за образцовое выполнение служебных обязанностей. Он наградил медалями сотрудников Министерства внутренних дел.

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Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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