Девятый день протестов в Беларуси: следователь СК подал в отставку

Следователь Следственного комитета Беларуси подал в отставку и призвал белорусов бороться до конца. Это решение он принял на фоне массовых протестов в стране.
Соответствующее заявление он опубликовал в Instagram.
В Instagram появилась фотография удостоверения следователя и его рапорт об увольнении с обращением к белорусам.
"Сограждане сражаются до победного конца, изгоняя диктатора и беззакония с ним!", - написал он.
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Сограждане боритесь до победного конца, изгоним диктатора и беззаконность вместе с ним!
Как сообщалось, на фоне массовых протестов в Беларуси госслужащие начали увольняться. Следователь Следственного комитета Беларуси Андрей Остапович подал в отставку и призвал белорусов бороться до конца.
Также посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня подал в отставку, он был первым из дипломатов, кто поддержал протестующих.
Кроме того, глава департамента Северной Америки и Западной Европы МИД Беларуси Андрей Бушила ушел в отставку.
В то же время, сегодня стало известно, что сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении за образцовое выполнение служебных обязанностей. Он наградил медалями сотрудников Министерства внутренних дел.