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"За отличную службу": Лукашенко наградил силовиков медалями

"За отличную службу": Лукашенко наградил силовиков медалями
Обновлено 10:48 Сегодня Телеграф
Александр Лукашенко раздал награды "За отличную службу" сотрудникам Министерства внутренних дел.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении за образцовое выполнение служебных обязанностей. Он наградил медалями сотрудников Министерства внутренних дел.

Указ опубликован на юридическом портале.

На 25 страницах документа перечислены правоохранители, награжденные медалями "За отличную службу" первой, второй и третьей степени.

Напомним, в Беларуси уже 9 дней протестуют против действующей власти. В ходе протестов силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Были задержаны тысячи людей.

Что происходит в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье, 16 августа, в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси. 

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".

17 августа объявлена общенациональная забастовка. Протестующие выдвинули ряд требований к Лукашенко, он в очередной заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. Также он считает, что смена власти разрушит экономику страны.

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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