Глава совета ЕС обсудил с Путиным ситуацию в Беларуси

Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси. Об этом он сообщил в Твитере.

"Я только что обсудил ситуацию в Беларуси с президентом России Путиным.

Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Беларуси", - написал Мишель.

При этом, по сообщению пресс-службы Кремля по поводу этого разговора, "с российской стороны выражена озабоченность в связи с попытками некоторых стран оказать давление на руководство республики и всячески дестабилизировать внутриполитическую обстановку.

Высказана заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий".

Ранее, более 40 человек вышли на пикет к зданию МИД в Минске. Целью пикета являлась солидарность с белорусскими дипломатам. Также продолжаются забастовки на белорусских предприятиях. Об этом передают местные СМИ.

Также сообщалось, следователь Следственного комитета БР призвал белорусов бороться до конца.