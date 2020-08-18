Глава совета ЕС обсудил с Путиным ситуацию в Беларуси

"Я только что обсудил ситуацию в Беларуси с президентом России Путиным.
Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Беларуси", - написал Мишель.
При этом, по сообщению пресс-службы Кремля по поводу этого разговора, "с российской стороны выражена озабоченность в связи с попытками некоторых стран оказать давление на руководство республики и всячески дестабилизировать внутриполитическую обстановку.
Высказана заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий".
Ранее, более 40 человек вышли на пикет к зданию МИД в Минске. Целью пикета являлась солидарность с белорусскими дипломатам. Также продолжаются забастовки на белорусских предприятиях. Об этом передают местные СМИ.
Также сообщалось, следователь Следственного комитета БР призвал белорусов бороться до конца.