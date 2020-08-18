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Коронавирус во Франции: в Марселе спецназовцы будут следить за соблюдением масочного режима

Коронавирус во Франции: в Марселе спецназовцы будут следить за соблюдением масочного режима
Обновлено 23:25 Сегодня Телеграф УНИАН
Во французском муниципалитете Марсель более сотни офицеров из отряда специального назначения полиции будут следить за соблюдением масочного режима на улицах.

 Как напоминает Newsweek , во Франции в июле начало действовать требование об обязательном ношении маски в помещениях. 

Тем не менее с 13 июля в стране зафиксирован стремительный рост числа больных на COVID-19, и этот рост продолжается уже пять недель. 

Правительство Франции направило в Марсель 130 офицеров спецотряда полиции. 

"Мы укрепляем меры контроля пользования масками", - заявил пресс-секретарь правительства Габриэль Атталь 

Силовики, направленные в Марсель, принадлежат к специальному отряду CRM (Compagnies Républicaines de Sécurité). В обязанности этого подразделения обычно входит борьба с уличными беспорядками. Теперь они будут патрулировать улицы и следить за тем, чтобы граждане носили маски. 

"Мы не сможем приставить к каждому французу офицера полиции. Это вопрос добросовестности и ответственности граждан. Мы должны бояться не штрафа, а вируса", - сказал Атталь.

21 июля во Франции приняли решение об обязательном ношении масок в помещениях. 

10 августа жителей Парижа, старше 11 лет, обязали надевать средства индивидуальной защиты в общественных местах на улицах. 

Нарушителям режима грозит штраф в 135 евро. Если злостный нарушитель попадется на несоблюдении масочного режима более трех раз, его ждет заключение на срок до полугода. 

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Решение отправить офицеров CRS в Марсель появилось после волны протестов против масок. Группы людей во Франции также бойкотируют определенные магазины, которые требуют, чтобы клиенты обязательно надевали маски.

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Все по теме:

Франция, Марсель, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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