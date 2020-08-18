Коронавирус во Франции: в Марселе спецназовцы будут следить за соблюдением масочного режима

Во французском муниципалитете Марсель более сотни офицеров из отряда специального назначения полиции будут следить за соблюдением масочного режима на улицах.

Как напоминает Newsweek , во Франции в июле начало действовать требование об обязательном ношении маски в помещениях.

Тем не менее с 13 июля в стране зафиксирован стремительный рост числа больных на COVID-19, и этот рост продолжается уже пять недель.

Правительство Франции направило в Марсель 130 офицеров спецотряда полиции.

"Мы укрепляем меры контроля пользования масками", - заявил пресс-секретарь правительства Габриэль Атталь

Силовики, направленные в Марсель, принадлежат к специальному отряду CRM (Compagnies Républicaines de Sécurité). В обязанности этого подразделения обычно входит борьба с уличными беспорядками. Теперь они будут патрулировать улицы и следить за тем, чтобы граждане носили маски.

"Мы не сможем приставить к каждому французу офицера полиции. Это вопрос добросовестности и ответственности граждан. Мы должны бояться не штрафа, а вируса", - сказал Атталь.

21 июля во Франции приняли решение об обязательном ношении масок в помещениях.

10 августа жителей Парижа, старше 11 лет, обязали надевать средства индивидуальной защиты в общественных местах на улицах.

Нарушителям режима грозит штраф в 135 евро. Если злостный нарушитель попадется на несоблюдении масочного режима более трех раз, его ждет заключение на срок до полугода.

Решение отправить офицеров CRS в Марсель появилось после волны протестов против масок. Группы людей во Франции также бойкотируют определенные магазины, которые требуют, чтобы клиенты обязательно надевали маски.