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Карантин: в Греции ввели новые ограничения в популярных туристических местах

Карантин: в Греции ввели новые ограничения в популярных туристических местах
Обновлено 17:31 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Греческие власти ввели новые ограничения на известном курортном острове Миконос в Эгейском море и в северном регионе Халкидики. Об этом сообщили в Ekathimerini.

Из-за резкого увеличения новых случаев коронавируса власти запретили вечеринки, рынки под открытым небом и религиозные процессии. Кроме того, собрания ограничиваются девятью людьми.

В ресторане за одним столом может быть не более четырех человек, если только они не являются членами семьи, в этом случае максимальное количество – шесть человек.

Использование масок является обязательным как в закрытых помещениях, так и в открытых общественных местах. Меры начнут действовать в пятницу и будут применяться в течение 10 дней.

Миконос является одним из самых популярных среди туристов греческих островов, а полуостров Халкидики считается центром пляжного туризма страны. 

По официальным данным, за последние сутки в стране подтверждены 269 новых случаев коронавируса, из них 39 – у путешественников.

Также сообщалось, что в опломбированной фуре случайно обнаружили мохнатого нелегала. Он путешествовал из Африки в Европу.

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Все по теме:

Греция, Туризм, Карантин.

Автор:

Телеграф
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