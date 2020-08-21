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Наконец-то свой газ: Эрдоган заявил, что Турция нашла в Черном море миллиарды кубов газа

Наконец-то свой газ: Эрдоган заявил, что Турция нашла в Черном море миллиарды кубов газа
18:09 Сегодня Телеграф
С 2023 года Турция начнет добычу своего газа из месторождения, найденного в Черном море.

Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа и к 2023 году начнет его добычу. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал NTV в пятницу, 21 августа.

"Это событие исторического масштаба. Мы обнаружили в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа. Объемы составляют 320 млрд кубометров. К 2023 году мы планируем поставлять его нашим гражданам", - сказал он.

Разведку в море с 20 июля вело буровое судно Фатих, месторождение обнаружено на скважине Туна-1.

По словам Эрдогана, обнаружение данного месторождения говорит о том, что "с высокой вероятностью в этом районе есть и другие залежи газа".

"Эта находка крайне важна с точки зрения энергетической независимости нашей страны. До этого времени мы были полностью зависимы от поставок энергоносителей из-за рубежа, тратили сотни миллионов долларов на это. Но в 2017 году мы обновили нашу энергетическую стратегию, расширили флот исследовательских и буровых судов", - сказал он.

Как сообщалось, Харьковской области открыли новое газовое месторождение, перспективные ресурсы могут составить 3,7 млрд куб. м голубого топлива.

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Все по теме:

Газ, Турция, Черное море, Реджеп Тайип Эрдоган, Газовое месторождение.

Автор:

Телеграф
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