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Идет навстречу: ЕС решил снизить пошлины США

Идет навстречу: ЕС решил снизить пошлины США
10:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
США и Евросоюз подписали соглашение о снижении пошлин, которое расширит доступ к экспортным рынкам на сотни миллионов долларов. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Это снижение пошлин стало первым, согласованным США и ЕС за более чем два десятилетия", - говорится в сообщении.

Об этом сообщили торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и торговый комиссар Европейского Союза Фил Хоган.

Как говорится в тексте заявления, ЕС отменит пошлины на импорт живых и замороженных лобстеров из США.  В 2017 году в Евросоюз из США были экспортированы лобстеры на сумму более 111 млн долларов.

Евросоюз отменит эти тарифы на основе режима наибольшего содействия задним числом, начиная с 1 августа 2020 года.  Эти пошлины отменяются на пять лет, а Еврокомиссия немедленно начнет процедуры, направленные на то, чтобы такие изменения имели постоянный характер.

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Соединенные Штаты снизят на 50% свои пошлины на определенные продукты, импортируемые из ЕС, среднегодовой стоимостью в 160 млн долларов, включая определенные кулинарные полуфабрикаты, некоторые виды хрустальной посуды, препараты для обработки поверхностей, ракетное топливо и зажигалками для сигарет.

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ЕС, США.

Автор:

Телеграф
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