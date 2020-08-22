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Коронавирус в Германии: за сутки обнаружили свыше 2 тысячи новых случаев

Коронавирус в Германии: за сутки обнаружили свыше 2 тысячи новых случаев
12:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
В Германии за последние 24 часа выявили более 2 тыс. заражений COVID-19, сообщают в субботу европейские СМИ со ссылкой на данные института Роберта Коха.

За последние сутки в стране зарегистрировали еще 2034 заражения, это самый высокий прирост заболевших за 24 часа с конца апреля. Таким образом, всего в Германии с начала пандемии выявили 232 тыс. случаев заражения COVID-19, а скончались из числа заразившихся более 9,2 тыс. человек.

Ранее на этой неделе институт Роберта Коха сообщал о 1,7 тыс. заражениях за сутки. Эта цифра также считалась рекордно высокой. Многие связывают рост числа зараженных с возвращением немцев из летних отпусков, которые те провели в соседних европейских странах. Кроме того, многие немцы игнорируют призывы реже встречаться с родственниками и не ходить на вечеринки, и из-за этого также растет число зараженных. Также эксперты полагают, что рост цифр может быть связан с введением бесплатного тестирования.

В августе Германия сделала тестирование на COVID-19 бесплатным для всех, а тем, кто вернулся из стран, где высок риск заражения вирусом, тест необходимо пройти в обязательном порядке.

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На этой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что, возможно, дальнейших ослаблений ограничений в связи с коронавирусом пока может и не быть. Она призвала сограждан соблюдать все правила гигиены, а также напомнила тем, кто возвращается из отпуска, что карантин на две недели обязателен, а не желателен, для каждого немца, пока он не получит свой отрицательный тест.

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Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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