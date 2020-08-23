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В Лондоне заклинило знаменитый Тауэрский мост

В Лондоне заклинило знаменитый Тауэрский мост
11:15 Сегодня Телеграф Укринформ
Две части Тауэрского моста в Лондоне оставались разведенными под разным углом около часа из-за механической поломки – отказала электрогидравлическая система.

В столице Великобритании в субботу, 22 августа, вечером заклинило Тауэрский мост во время разведения для пропуска судов по Темзе.

Об этом сообщает The Guardian.

Только через полтора часа после такого инцидента мост открыли для пешеходов, тогда как водителям рекомендовали искать пути объезда.

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Как стало известно из соцсетей, поломка исторического здания случилась в 18:00 по Киеву. Открыли мост в 20:20.

"Тауэрский мост в настоящее время закрыт для пешеходов и транспорта из-за технической неисправности. Специалисты усиленно работают, чтобы наладить работу моста", - отметила полиция Лондона в Twitter.

В воскресенье утром мост уже функционирует в нормальном режиме.

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Все по теме:

Лондон, Британия, Тауэрский мост.

Автор:

Телеграф
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