Машины уносило потоком: схождение сели на севере Турции забрало жизни по меньшей мере четырех человек (Видео)

Об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.
"Четыре человека погибли, еще известно о 11 пропавших. 118 сельских дорог перекрыты. Кроме того, есть села, о ситуации в которых информации нет", - сообщил министр, срочно прибывший на место стихийного бедствия.
#Giresun'da son durum. İnşallah can kaybı yoktur. pic.twitter.com/terUYhiRAX
— Ali Keskin (@alikeskin_tr) August 22, 2020
В поисково-спасательных работах задействовано 423 спасателя, 153 единицы техники.
Giresun’da durum kötü
pic.twitter.com/ZqL7XnMo2s
— Baki (@bakitemurlenk) August 22, 2020
Селевые потоки стали следствием обильного количества осадков в регионе. Метеорологи сообщают об опасности новых схождений, поскольку по прогнозу дожди будут продолжаться.