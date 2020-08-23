Машины уносило потоком: схождение сели на севере Турции забрало жизни по меньшей мере четырех человек (Видео)

Селевые потоки в турецкой провинции Гиресун, находящейся на побережье Черного моря, унесли жизни четырех человек, еще 11 числятся пропавшими без вести. В ходе спасательной операции 133 человека удалось спасти.

Об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

"Четыре человека погибли, еще известно о 11 пропавших. 118 сельских дорог перекрыты. Кроме того, есть села, о ситуации в которых информации нет", - сообщил министр, срочно прибывший на место стихийного бедствия.

В поисково-спасательных работах задействовано 423 спасателя, 153 единицы техники.

Селевые потоки стали следствием обильного количества осадков в регионе. Метеорологи сообщают об опасности новых схождений, поскольку по прогнозу дожди будут продолжаться.