ДТП в Грузии: микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты, погибло 12 человек

ДТП произошло в Душетском муниципалитете (края Мцхета-Мтианетия) возле села Бисо на одном из участков автодороги Шатили, отметили в МВД республики.
По данным ведомства, подтверждена гибель 12 человек, трое получили тяжелые травмы.
В МВД отмечают, что на месте происшествия мобилизованы экипажи патрульной и криминальной полиции, спасательная техника, бригады "скорой помощи".
"Спасательные работы, несмотря на сложные рельефные и метеорологические условия, ведутся в непрерывном режиме", - сказано в сообщении.
В МВД не уточнили, сколько пассажиров находилось в микроавтобусе в момент аварии.
Там отмечают, что на данный момент ведется идентификация погибших и пострадавших лиц.