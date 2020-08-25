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Греция, Франция и Кипр проведут 3-х дневные военные учения

Греция, Франция и Кипр проведут 3-х дневные военные учения
Обновлено 22:44 Сегодня Телеграф Фото: twitter
С 26 по 28 августа Греция, Франция и Кипр проведут совместные военные учения в Средиземном море. Об этом сообщает греческий портал Ekathimerini.

Отмечается, что 3 французских истребителя Rafale и столько же греческих F-16 приземлились на военной базе Андреаса Папандреу в кипрском Пафосе.

Французский фрегат La Fayette также примет участие в учениях, в заключительной фазе, которая начнется в пятницу, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Франция разворачивает два истребителя Rafale и фрегат в восточном Средиземноморье из-за напряженности между Грецией и Турцией.

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Недавние попытки Турции провести исследования в Восточном Средиземноморье недалеко от острова Кастеллоризо привели к значительной напряженности в отношениях с Грецией.

Так, Греция считает, что зона возле острова Кастеллоризо, где Турция хочет проводить исследования, входит в ее континентальный шельф. Турция называет претензии Греции необоснованными и собирается продолжить исследования.

Греция объявила, что приводит армию в повышенную боевую готовность и анонсировала военные учения с привлечением флота и авиации вблизи зоны, куда Турция отправила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении военных кораблей.

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Греция, Кипр, Франция, Военные учения.

Автор:

Телеграф
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