ЕС об отравлении Навального: Виновные должны быть привлечены к ответу

ЕС требует от России немедленно провести расследование относительно отравления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

"Крайне важно, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование отравления г-на Навального. Российский народ, а также международное сообщество требуют представить факты, скрывающиеся за отравлением Навального", - отметил глава европейской дипломатии.

При этом он напомнил, что предварительные результаты обследования в больнице "Шарите" в Берлине свидетельствуют, что "лидер российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен во время пребывания в Сибири".

"Европейский союз решительно осуждает предположительное покушение на г-на Навального... Виновные должны быть привлечены к ответу", - подчеркнул Боррель.

Как сообщалось, утром 20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, на котором летел Алексей Навальный. Он был доставлен машиной "скорой помощи" в больницу.

Пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Врач Навального Ярослав Ашихмин изначально настаивал на том, чтобы эвакуировать в Европу.

21 августа в омскую больницу, где находился Навальный допустили врачей. Жена политика обратилась к Путину.

22 августа навального доставили самолетом в Берлин в клинику Шарите.

Правительство Германии считает вероятным, что Навального все-таки отравили.