Врач Навального считает, что его нужно эвакуировать в Европу

Российского оппозиционера Алексея Навального нужно эвакуировать в Европу, заявил его врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает политика с 2013 года.

"Навального, конечно, нужно эвакуировать в Европу. Мы пытаемся по своим каналам договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли. Все осложняется ковидом, но потенциально в Ганновере, где очень хорошая токсикологическая школа, его принять могут", — рассказал он в интервью Медузе.

По словам медика, сейчас перед его коллегами стоит две задачи: поддержать жизнь пациента в таком состоянии и искать отравляющее вещество, "если оно было".

"Возможности западных клиник могут быть выше в плане поиска конкретного агента. Вы меня должны услышать, я напрямую это говорить не могу. Перед врачами стоит две задачи: выхаживание пациента в очень тяжелом состоянии. Эта задача может быть решена в Склифе на уровне западных клиник. Но есть вторая задача: поиск вещества, которое, возможно, вызвало отравление", — резюмировал он.

В четверг утром прессекретар Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предполагает, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Как сообщалось, сегодня утром в Омске совершил экстренную посадку самолет, на котором летел Алексей Навальный. Он был доставлен машиной "скорой помощи" в больницу.