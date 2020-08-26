Шторм в Шотландии: 50 тысяч норвежских лососей сбежали из рыбной фермы и это обеспокоило экологов

Во время шторма Эллен на рыбной ферме недалеко от города Кэмпбелтаун в Шотландии были повреждены четыре из десяти рыбных загона. Вследствие этого около 50 000 лососей вырвались на свободу.

После обследования водолазами было установлено, что брешь в заграждении образовалась вследствие обрыва швартовных тросов, прикрепленных к якорям на морском дне фермы.

В результате инцидента погибло чуть более 30 000 выращиваемых на фермах лососей.

Представители компании Mowi, которая является владельцем фермы, заявили, что отправили порванные тросы в испытательный центр в Абердине для дальнейшего расследования.

Ферма в Северном Каррадейле содержала 550 700 лососей. 20 августа четыре загона были повреждены штормом Эллен.

В компании говорят, что в общей сложности 48 834 лососям удалось сбежать, 30 616 погибли и еще 125 000 были отловлены.

Защитники окружающей среды выразили обеспокоенность по поводу того, что ускользнувшие рыбы норвежского происхождения в будущем скрестятся с диким шотландским лососем.

"Они, вероятно, в большом количестве попадут в реки Аргайл, Ферт-оф-Клайд и Эйршир и размножаясь с диким шотландским лососем, серьезно повлияют на генетическую целостность наших истощенных местных популяций лосося", - сказал директор организации Salmon and Trout Conservation Scotland Эндрю Грэхем-Стюарт.