Ежегодное собрание в Давосе решили перенести с января на начало следующего лета.

Всемирный экономический форум в Давосе перенесли с конца января на начало лета 2021 года. Однако точной даты проведения форума пока не называют.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Решение было принято нелегко, поскольку мировым лидерам необходимо собраться вместе, чтобы разработать общий путь восстановления и сформировать "Большую перезагрузку" в эпоху после Covid-19. Однако, согласно рекомендациям экспертов, в январе мы не сможем сделать это безопасно", – отмечается в релизе.

Как отмечает директор ВЭФ Эдриан Монк, очередное заседание в Давосе перенесли на лето 2021 года.

"Я хочу поделиться с вами новостью, что ВЭФ сегодня днем принял решение перенести ежегодное заседание в Давосе в 2021 году на начало следующего лета", - заявил Монк.

Однако эксперты считают, что в январе 2021 года невозможно будет провести Форум в безопасной обстановке.

Напомним, зимой 2019 года весь мир всколыхнула пандемия коронавивируса.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Из-за пандемии коронавируса также были перенесены Олимпийские игры и другие важные политические и культурные мероприятия.