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В Германии начали штрафовать за отсутствие защитной маски

В Германии начали штрафовать за отсутствие защитной маски
19:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Ангела Меркель рассказала о решении ввести в Германии штраф в 50 евро за отсутствие маски.

Во всей Германии, за исключением одного региона, вводят штраф в 50 евро за отсутствие маски для защиты от коронавируса.

Об этом сообщила в четверг канцлер Ангела Меркель.

"В последние месяцы инфекционные показатели выросли. Мы воспринимаем это очень серьезно. В свете этого нам нужно пересмотреть наши стратегии", - сказала канцлер журналистам по итогам многочасовых переговоров с руководителями 16 федеральных земель ФРГ.

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По словам канцлера, участники переговоров "рассмотрели различные аспекты того, как можно держать пандемию под контролем".

"Мы договорились ввести минимальный штраф в 50 евро во всех землях, за исключением Саксонии-Анхальт", - указала канцлер. Также политики призвали отказаться от турпоездок в кризисные регионы.

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Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, ФРГ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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