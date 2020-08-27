ВОЗ прогнозирует рост смертности от COVID-19 к зиме

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорят, что ближе к зиме число смертельных случаев может возрасти.

С приближением зимы, вероятно, молодая возрастная группа войдет в более тесный контакт с пожилым населением.

Об этом заявил доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, передает The Guardian.

Он предупредил молодых людей, что эта пандемия - "торнадо с длинным хвостом". Он призвал страны внедрить эффективные системы контроля и отслеживания.

Клюге говорит, что "бдительность - ключевое слово".

Отметим, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта текущего года.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 27 августа лабораторно подтвердили 112 059 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Так за минувшие сутки выявили еще 1 974 новых больных.

В мире по состоянию на утро 25 августа зарегистрировано 24 336 287 случаев коронавирусной инфекции.

Больше всего случаев болезни выявили в США (6 000 365), Бразилии (3 722 004), Индии (3 310 234), России (970 865), ЮАР (615 701) Перу (613 378), Мексике (573 888), Колумбии (572,270), Испании (426 818), Чили (402365),