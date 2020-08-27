COVID-19: в мире более 24 миллионов случаев болезни

В мире уже более 24 миллионов людей заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Больше всего больных в США, Индии и странах Южной Америки.

В мире по состоянию на утро 25 августа зарегистрировано 24 336 287 случаев коронавирусной инфекции.

Больше всего случаев болезни выявили в США (6 000 365), Бразилии (3 722 004), Индии (3 310 234), России (970 865), ЮАР (615 701) Перу (613 378), Мексике (573 888), Колумбии (572,270), Испании (426 818), Чили (402365),

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

Всего в мире от коронавируса умерли 829 683 человека, выздоровели - 16 875 614. Число активных случаев на сейчас составляет более 6,6 миллионов, из них 1% или 61 тысяча находятся в тяжелом состоянии.

Следует отметить, что сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

В Украине по состоянию на 26 августа выявили еще 1 670 заболевших. Всего в Украине подтвердили 110 085 случаев коронавируса.

По распространению COVID-19 Украина находится на 28 месте в мировом списке.