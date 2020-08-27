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Коронавирус: в Украине снова почти две тысячи больных и новый антирекорд смертей

Коронавирус: в Украине снова почти две тысячи больных и новый антирекорд смертей
09:20 Сегодня Телеграф Фото: facebook
За сутки выявили снова почти две тысячи больных, при этом зафиксировано 49 летальных случаев. Больше всего больных в Киеве и в Львовской области.

В Украине по состоянию на утро 27 августа лабораторно подтвердили 112 059 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Так за минувшие сутки выявили еще 1 974 новых больных.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Совета национальной безопасности и обороны.

Статистика коронавируса на 27 августа

Больше всего случаев зафиксировали в Киеве (220), Харьковской (218), Одесской (185 ) и Львовской (203) областях.

За 26 августа умерло рекордное количество больных - 49. При этом выздоровели 763.

Всего с начала распространения заболевания от осложнений болезни скончались 2 403. Переболели и выздоровели 54 217 человек. На сегодняшний день число активных больных составляет 55 439.

Статистика заболеваемости по регионам: 

  • Львовская область – 13 763 заболевших (203 за сутки);

  • Киев - 12 468 (220);

  • Черновицкая – 9700 (159);

  • Ровенская - 8818 (81);

  • Ивано-Франковская - 8485 (164);

  • Харьковская – 8202 (218);

  • Закарпатская - 7225 (82);

  • Одесская - 6537 (185);

  • Киевская - 5305 (94);

  • Волынская - 5268 (47);

  • Тернопольская - 5245 (141);

  • Винницкая - 3736 (59);

  • Житомирская - 2998 (39);

  • Хмельницкая - 2102 (40);

  • Днепропетровская - 2095 (40);

  • Черниговская - 1618 (48);

  • Запорожская - 1454 (15);

  • Черкасская – 1318 (13);

  • Сумская - 1302 (33);

  • Донецкая - 1278 (22);

  • Николаевская - 1040 (17);

  • Кировоградская - 780 (9);

  • Полтавская - 695 (11);

  • Херсонская - 363 (17);

  • Луганская - 264 (17).

Напомним, вчера сообщалось о 1 670 заболевших за сутки.  В связи с эпидемиологической ситуацией в стране правительство приняло решение продлить карантин до 1 ноября. Карантинное зонирование так же продлят.

Также принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября. 

Напомним, по состоянию на утро 26 августа в Украине лабораторно подтвердили 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки - 1670. Прирост заболеваемости увеличился на 12 человек. 

Украинское правительство занялось активизацией всех сил для предотвращения второй волны коронавирусного заболевания.

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Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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