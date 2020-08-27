Коронавирус: в Украине снова почти две тысячи больных и новый антирекорд смертей

В Украине по состоянию на утро 27 августа лабораторно подтвердили 112 059 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Так за минувшие сутки выявили еще 1 974 новых больных.
Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Совета национальной безопасности и обороны.
Больше всего случаев зафиксировали в Киеве (220), Харьковской (218), Одесской (185 ) и Львовской (203) областях.
За 26 августа умерло рекордное количество больных - 49. При этом выздоровели 763.
Всего с начала распространения заболевания от осложнений болезни скончались 2 403. Переболели и выздоровели 54 217 человек. На сегодняшний день число активных больных составляет 55 439.
Статистика заболеваемости по регионам:
Львовская область – 13 763 заболевших (203 за сутки);
Киев - 12 468 (220);
Черновицкая – 9700 (159);
Ровенская - 8818 (81);
Ивано-Франковская - 8485 (164);
Харьковская – 8202 (218);
Закарпатская - 7225 (82);
Одесская - 6537 (185);
Киевская - 5305 (94);
Волынская - 5268 (47);
Тернопольская - 5245 (141);
Винницкая - 3736 (59);
Житомирская - 2998 (39);
Хмельницкая - 2102 (40);
Днепропетровская - 2095 (40);
Черниговская - 1618 (48);
Запорожская - 1454 (15);
Черкасская – 1318 (13);
Сумская - 1302 (33);
Донецкая - 1278 (22);
Николаевская - 1040 (17);
Кировоградская - 780 (9);
Полтавская - 695 (11);
Херсонская - 363 (17);
Луганская - 264 (17).
Напомним, вчера сообщалось о 1 670 заболевших за сутки. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране правительство приняло решение продлить карантин до 1 ноября. Карантинное зонирование так же продлят.
Также принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября.
Напомним, по состоянию на утро 26 августа в Украине лабораторно подтвердили 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки - 1670. Прирост заболеваемости увеличился на 12 человек.
Украинское правительство занялось активизацией всех сил для предотвращения второй волны коронавирусного заболевания.