Коронавирус: в Украине снова почти две тысячи больных и новый антирекорд смертей

За сутки выявили снова почти две тысячи больных, при этом зафиксировано 49 летальных случаев. Больше всего больных в Киеве и в Львовской области.

В Украине по состоянию на утро 27 августа лабораторно подтвердили 112 059 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Так за минувшие сутки выявили еще 1 974 новых больных.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего случаев зафиксировали в Киеве (220), Харьковской (218), Одесской (185 ) и Львовской (203) областях.

За 26 августа умерло рекордное количество больных - 49. При этом выздоровели 763.

Всего с начала распространения заболевания от осложнений болезни скончались 2 403. Переболели и выздоровели 54 217 человек. На сегодняшний день число активных больных составляет 55 439.

Статистика заболеваемости по регионам:

Львовская область – 13 763 заболевших (203 за сутки);

Киев - 12 468 (220);

Черновицкая – 9700 (159);

Ровенская - 8818 (81);

Ивано-Франковская - 8485 (164);

Харьковская – 8202 (218);

Закарпатская - 7225 (82);

Одесская - 6537 (185);

Киевская - 5305 (94);

Волынская - 5268 (47);

Тернопольская - 5245 (141);

Винницкая - 3736 (59);

Житомирская - 2998 (39);

Хмельницкая - 2102 (40);

Днепропетровская - 2095 (40);

Черниговская - 1618 (48);

Запорожская - 1454 (15);

Черкасская – 1318 (13);

Сумская - 1302 (33);

Донецкая - 1278 (22);

Николаевская - 1040 (17);

Кировоградская - 780 (9);

Полтавская - 695 (11);

Херсонская - 363 (17);

Луганская - 264 (17).

Напомним, вчера сообщалось о 1 670 заболевших за сутки. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране правительство приняло решение продлить карантин до 1 ноября. Карантинное зонирование так же продлят.

Также принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября.

Напомним, по состоянию на утро 26 августа в Украине лабораторно подтвердили 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки - 1670. Прирост заболеваемости увеличился на 12 человек.

Украинское правительство занялось активизацией всех сил для предотвращения второй волны коронавирусного заболевания.