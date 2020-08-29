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COVID-19: в Берлине проходит массовая акция протеста

COVID-19: в Берлине проходит массовая акция протеста
14:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Тысячи демонстрантов протестуют в Берлине против политики властей по борьбе с пандемией коронавируса.

Как со ссылкой на полицию сообщает таблоид Bild, на центральной улице Фридрихштрассе собралось около 18 тысяч человек, это одна из крупнейших акций такого рода.

Безопасность в субботу в Берлине обеспечивает 3 тысячи сотрудников полиции, по данным газеты, на место пригнаны водометы, их, однако, в Берлине на протяжении многих лет не используют по назначению, а применяют для того, чтобы перегородить улицы.

Видео с места событий:

По информации на утро 29 августа в мире уже 24 734 448 больных COVID-19 с начала пандемии. 

Ранее, за прошедшие 24 часа во Франции зарегистрировали 7 300 новых случаев заболевания на коронавирус.

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Все по теме:

Германия, Берлин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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