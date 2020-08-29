COVID-19: в Берлине проходит массовая акция протеста

Тысячи демонстрантов протестуют в Берлине против политики властей по борьбе с пандемией коронавируса.

Как со ссылкой на полицию сообщает таблоид Bild, на центральной улице Фридрихштрассе собралось около 18 тысяч человек, это одна из крупнейших акций такого рода.

Безопасность в субботу в Берлине обеспечивает 3 тысячи сотрудников полиции, по данным газеты, на место пригнаны водометы, их, однако, в Берлине на протяжении многих лет не используют по назначению, а применяют для того, чтобы перегородить улицы.

Видео с места событий:

#BerlinProtest #protests2020 #berlinenpie más gente se une a las protestas en Berlin para acabar con esta farsa https://t.co/gkX3lBYN7R — dardo-sátiro (@DardoSatiro) August 29, 2020

По информации на утро 29 августа в мире уже 24 734 448 больных COVID-19 с начала пандемии.

Ранее, за прошедшие 24 часа во Франции зарегистрировали 7 300 новых случаев заболевания на коронавирус.