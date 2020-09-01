"Угарная" вечеринка: рейв в бункере в Осло обернулся госпитализацией 27 человек

По меньшей мере 27 человек были госпитализированы после отравления угарным газом на рейв-вечеринке в Осло, испускаемым портативными генераторами.

По сообщению норвежского информационного агентства NTB, пять человек были госпитализированы в критическом состоянии, среди них двое полицейских, которые первыми прибыли на место происшествия. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Двое из пяти были выписаны из реанимации в понедельник.

Около 200 тусовщиков в возрасте от 20 до 30 лет собрались в бункере норвежской столицы на рейв-вечеринку, на которой использовались портативные дизельные генераторы для питания систем освещения и звука.

Вечеринка началась поздно вечером в субботу, о ней было объявлено на закрытых страницах в социальных сетях.

Компания, владеющая бункером, обвинила организаторов во взломе и настаивает на том, что не несет никакой ответственности.

Позже организаторы заявили, что дизельные генераторы находились в помещении с вентиляцией, но ни полиция, ни пожарные не смогли это подтвердить. Некоторые из присутствовавших сообщили норвежским СМИ, что им приходилось несколько раз выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

Угарный газ - это бесцветный газ без запаха, образующийся при сжигании топлива на основе углерода, включая газ, нефть, древесину и уголь. Газ несет опасность так как вытесняет кислород из красных кровяных телец. Симптомами отравления являются головная боль, головокружение, тошнота, кашель, проблемы с дыханием и раздражение глаз, носа и горла. В некоторых случаях отравление может привести к летальному исходу.