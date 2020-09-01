Латвия, Литва и Эстония прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью

Страны Балтии прекращают торговлю электроэнергией с Беларусью. Торговля будет остановлена после запуска Белорусской атомной электростанции (АЭС).

Как сообщает эстонский ERR, об этом накануне договорились министры энергетики трех стран, пишет "Европейская правда".

Согласно договору, страны прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска АЭС. Для контроля введут систему сертификасив о происхождении электроэнергии.

В сокращенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении. Для этого будут использовать остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии.

Торговля электроэнергией между Литвой и российским Калининградом продолжится в текущем объеме.

В целом объемы торговли электроэнергией между странами Балтии и третьими странами могут сократиться вдвое.

Также договорились о введении тарифа на использование общей инфраструктуры. Это должно произойти в конце первого квартала 2021 - до тех пор Латвия и Литва должны принять необходимое законодательство (в Эстонии оно уже действует).

Новые договоренности будут действовать до конца 2025 года, когда запланирована синхронизация энергосетей балтийских стран с Европой.

В феврале 2020 года страны Балтии обязались подписать декларацию о намерениях не покупать электроэнергию с Островецкой АЭС, строительство которой сейчас находится на завершающем этапе.

Позиция Литвы заключается в том, что новая белорусская АЭС расположена в 50 км от Вильнюса, опасна и может использоваться Кремлем как инструмент политического давления и на Беларусь, и на страны Балтии.

Латвия некоторое время не соглашалась с полным отказом, что привело к определенной напряженности в отношениях с Литвой, но в августе также заявила, что не будет торговать электроэнергией с Беларусью после запуска АЭС.

Напомним, балтийские страны, Литва, Латвия и Эстония, стали первыми в мире государствами, которые ввели персональные санкции после противоречивых выборов и подавления мирных протестов в Беларуси.