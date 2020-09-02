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Российский самолет нарушил воздушное пространство Дании: МИД взывает посла РФ

Российский самолет нарушил воздушное пространство Дании: МИД взывает посла РФ
Обновлено 00:39 Сегодня Телеграф Европейская правда
В МИД Дании обвинили Россию в нарушении воздушного пространства страны и вызывали российского посла.

Как сообщают в пресс-службе МИД Дании, инцидент произошел 28 августа над островом Борнхольм.

"Я серьезно отношусь к недопустимому нарушению Россией воздушного пространства Дании. Абсолютно необходимо, чтобы все, в том числе и Россия, придерживались основных правил игры и международных принципов. Это послание было направлено сегодня российскому послу. Было четко указано, что это не должно повториться", - заявил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод.

Стоит отметить, что в НАТО назвали инцидент существенным нарушением воздушного пространства Дании.

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Вторжение стало первым в своем роде "за несколько лет и свидетельствует о новом уровне провокационного поведения России", заявили в НАТО.

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НАТО, Россия, Дания.

Автор:

Телеграф
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