Российский самолет нарушил воздушное пространство Дании: МИД взывает посла РФ

В МИД Дании обвинили Россию в нарушении воздушного пространства страны и вызывали российского посла.

Как сообщают в пресс-службе МИД Дании, инцидент произошел 28 августа над островом Борнхольм.

"Я серьезно отношусь к недопустимому нарушению Россией воздушного пространства Дании. Абсолютно необходимо, чтобы все, в том числе и Россия, придерживались основных правил игры и международных принципов. Это послание было направлено сегодня российскому послу. Было четко указано, что это не должно повториться", - заявил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод.

Стоит отметить, что в НАТО назвали инцидент существенным нарушением воздушного пространства Дании.

Вторжение стало первым в своем роде "за несколько лет и свидетельствует о новом уровне провокационного поведения России", заявили в НАТО.