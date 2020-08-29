Войска НАТО в Балтике: в Альянсе ответили на обвинения Лукашенко в "гибридной войне"

По словам пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, развернутые в Балтийском регионе войска Альянса были развернуты до кризиса в Беларуси и размещены там с оборонительных соображений.

"Наши развертывания в Балтийском регионе на территории союзников по НАТО носят оборонительный характер, они предшествовали кризису в Беларуси, и мы действуем прозрачно в том, что касается боевой подготовки и учений, которые планируются на долгосрочный период", - сообщила Лунгеску в ответ на просьбу "Интерфакса" прокомментировать заявления белорусского президента Александра Лукашенко об угрозе на западных границах и о стремлении НАТО использовать его страну как "трамплин в Россию".

В качестве примера Лунгеску привела развертывание системы дальнего радиолокационного обнаружения AWACS НАТО для поддержки истребителей F-16 США и Польши во время тренировок.

Она сослалась при этом на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Североатлантический альянс остается бдительным и готов защищать всех союзников.

Ранее Лукашенко заявлял, что соседние страны после заявлений о необходимости повторных выборов в Беларуси начали вмешиваться во внутренние дела. Он добавил, что Минск вынужден тратить большие деньги на переброску армии на западную границу.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - отметил он.