"В открытую говорят, спят и видят": Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область

По его мнению, против его режима идет гибридная война.
Об этом он заявил на совещании с членами правительства в Минске, передает БЕЛТА.
Лукашенко заявил, что на сегодня разворачивается определенный этап гибридной войны против Беларуси. Он подчеркнул, что соседние страны после заявлений о необходимости повторных выборов в Беларуси начали вмешиваться во внутренние дела. Лукашенко добавил, что Минск вынужден тратить большие деньги на переброску армии на западную границу.
"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - отметил он.
Ранее соощалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что в отношении страны началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне.
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране третью неделю продолжаются протесты и забастовки.
24 августа правоохранители задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Их обвиняют в организации несанкционированных массовых мероприятий.
Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм". Она обратилась к Евросоюзу с просьбой не признавать выборы.