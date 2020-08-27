Скачать
Четверг, 27.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ВОЗ прогнозирует рост смертности от COVID-19 к зиме
ВОЗ прогнозирует рост смертности от COVID-19 к зиме
Украинцам могут вернуть жесткий карантин
Украинцам могут вернуть жесткий карантин
Зинченко представил новую форму Манчестер Сити (Видео)
Зинченко представил новую форму Манчестер Сити (Видео)
Первые "живые" фото Xiaomi Mi 10T Pro утекли в сеть
Первые "живые" фото Xiaomi Mi 10T Pro утекли в сеть

"В открытую говорят, спят и видят": Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область

"В открытую говорят, спят и видят": Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область
13:47 Сегодня Телеграф
Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Польшу в намерении якобы присоединить Гродненскую область.

По его мнению, против его режима идет гибридная война.

Об этом он заявил на совещании с членами правительства в Минске, передает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что на сегодня разворачивается определенный этап гибридной войны против Беларуси. Он подчеркнул, что соседние страны после заявлений о необходимости повторных выборов в Беларуси начали вмешиваться во внутренние дела. Лукашенко добавил, что Минск вынужден тратить большие деньги на переброску армии на западную границу.

"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - отметил он.

Ранее соощалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что в отношении страны началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Протесты в Беларуси, Светлана Тихановска.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Никакой мистики и толкований: ученые подтвердили, что сны - это всего лишь отражения реальной жизни
02 Протесты в США: 17-летний подросток застрелил двух протестующих (Видео 18+)
03 27 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
04 Ореховый (Хлебный) Спас 2020: дата, традиции и запреты
05 Данилов: Сейчас идет первая мировая биологическая война
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Египет снова открывает пирамиды для туристов
Египет снова открывает пирамиды для туристов
Ляшко назвал три города, которые под угрозой вспышки COVID-19
Ляшко назвал три города, которые под угрозой вспышки COVID-19
Путин: Россия подготовила резерв из силовиков для Белоруси
Путин: Россия подготовила резерв из силовиков для Белоруси
Дженнифер Энистон рассказала о роли, которая стала ее &quot;прорывом&quot; в актерской карьере
Дженнифер Энистон рассказала о роли, которая стала ее "прорывом" в актерской карьере
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь