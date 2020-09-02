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Издание Charlie Hebdo повторно опубликует карикатуры на пророка Мухаммеда

Издание Charlie Hebdo повторно опубликует карикатуры на пророка Мухаммеда
Обновлено 06:26 Сегодня Телеграф УНН
Издание Charlie Hebdo 2 сентября вновь опубликует карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых в 2015 году погибло 12 человек.

Карикатуры будут опубликованы в отдельной вкладке журнала под названием "Много шума из ничего". Об этом Charlie Hebdo сообщил во вторник в своем Twitter.

В редакционной статье, сопровождающей номер, речь идет о том, что повторная публикация карикатур представляется необходимым шагом в день начала процесса над сообщниками террористов, которые совершили нападение на парижскую редакцию Charlie Hebdo 7 января 2015 года. Тогда были убиты 12 человек, включая нескольких известных карикатуристов и 2 полицейских.

Обвиняемыми в новом процессе станут 14 человек - причем трое из них находятся в международном розыске. Их обвиняют в том, что они состояли в террористической группе и оказали поддержку братьям, напавшим на издание, а также другому исламисту, который убил работницу полиции и четырех посетителей еврейского супермаркета. Обвиняемым грозят сроки пожизненного заключения.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался критиковать решение журнала повторно напечатать карикатуры, так как "судить редакционный выбор журналистов или редакции" не является делом президента.

"У нас свобода прессы", - подчеркнул он.

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Все по теме:

Франция, Карикатуры, Charlie Hebdo.

Автор:

Телеграф
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