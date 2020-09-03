Отравление Навального: ЕС и НАТО требуют установить и наказать ответственных

В ЕС и НАТО резко отреагировали на выводы немецких врачей об отравлении российского оппозиционного деятеля Алексея Навального.

Как сообщил высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, Евросоюз осуждает отравления российского политика, пишет DW.

"Евросоюз жестким образом осуждает отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального. Применение химического оружия при любых обстоятельствах полностью неприемлемо и является нарушением международного права", - говорится в заявлении.

Он напомнил, что боевые отравляющие вещества группы "Новичок" было разработаны в СССР и впоследствии применялись в Россией.

"Необходимо, чтобы правительство России тщательно и прозрачно расследовало покушение на убийство господина Навального. Обстоятельства отравления Алексея Навального не должны остаться нераскрытым. Ответственные должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул Боррель.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что заявление немецкого правительства о том, что Навальный "стал жертвой атаки с использованием химического вещества нервно-паралитического действия из группы "Новичок", его "шокировала".

"Я полностью осуждаю это. Применение боевого вещества нервно-паралитического действия делает проведение российскими властями полного и прозрачного расследования еще более актуальным. Ответственные должны быть установлены и привлечены к ответственности", - отметил Столтенберг.

По его словам, НАТО проведет консультации с Германией и другими государствами-членами Альянса относительно возможных последствий.

"НАТО рассматривает любое использование химического оружия как угрозу международному миру и безопасности", - подчеркнул генсек.

Британский премьер Борис Джонсон назвал применение химического оружия возмутительным, передает Радио Свобода.

"Возмущает то, что против Алексея Навального применяли химическое оружие. Мы воочию видели смертельные последствия "Новичка" в Великобритании . Теперь российское правительство должно объяснить, что произошло с господином Навальным - мы будем работать с международными партнерами, чтобы обеспечить правосудие", - отметил Джонсон.

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.

В группу "Новичок" входит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7".

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.