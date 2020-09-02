Скачать
Среда, 02.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 2 сентября: COVID-19 и пожары в Украине
Итоги 2 сентября: COVID-19 и пожары в Украине
Сгорело целое село: на Харьковщине площадь пожаров выросла до 500 гектаров
Сгорело целое село: на Харьковщине площадь пожаров выросла до 500 га
Неймар и еще две звезды ПСЖ сдали положительный тест на коронавирус
Неймар и еще две звезды ПСЖ сдали положительный тест на коронавирус
"Очень пошло и не эстетично": Настя Каменских нарвалась на критику из-за нового фото
"Очень пошло и не эстетично": Настя Каменских нарвалась на критику (Фото)

Отравление Навального: в МИД призвали мировое сообщество отреагировать

Отравление Навального: в МИД призвали мировое сообщество отреагировать
Обновлено 23:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество отреагировать на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

"Правительство ФРГ обнародовало полученные им "несомненные доказательства" наличия следов химического вещества из группы "Новичок" в пробах, взятых у российского оппозиционного политика Алексея Навального. Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом", - говорится в заявлении пресс-службы МИД Украины, опубликованном в среду вечером.

В МИД Украины отметили, что международное сообщество должно отреагировать на отравление оппозиционного российского политика.

"Только единодушная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств", - подытожили в МИД Украины.

"То, что произошло в Украине, - это будут цветочки": Лукашенко рассказал, почему остается у власти

Как сообщалось, утром 20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, на котором летел Алексей Навальный. Он был доставлен машиной "скорой помощи" в больницу.

2 сентября официальный представитель правительства ФРГ сообщил, что в организме Навального нашли следы яда из группы "Новичок".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, МИД, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине появился симптом COVID-19, который сразу указывает на заражение
02 "Лекарство" от боли в спине: четыре простых совета для быстрого облегчения
03 Коронавирус в Украине: в каких областях зафиксировали рекордную заболеваемость
04 Исключен из фракции "Слуги народа": нардеп Лерос выступил в парламенте с критикой Зеленского (Видео)
05 Месси согласовал долгосрочный контракт с Манчестер Сити - СМИ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине упростили доступ аграриям к удешевлению кредитов
В Кабмине упростили доступ аграриям к удешевлению кредитов
МИД: Зеленскому уже передали концепцию платформы по Крыму
МИД: Зеленскому уже передали концепцию платформы по Крыму
Отравление Навального: в МИД призвали мировое сообщество отреагировать
Отравление Навального: в МИД призвали мировое сообщество отреагировать
Gorillaz выступят в рамках крупного фестиваля UPark в 2021 году
Gorillaz выступят в рамках крупного фестиваля UPark в 2021 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь