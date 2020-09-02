Отравление Навального: в МИД призвали мировое сообщество отреагировать

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество отреагировать на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

"Правительство ФРГ обнародовало полученные им "несомненные доказательства" наличия следов химического вещества из группы "Новичок" в пробах, взятых у российского оппозиционного политика Алексея Навального. Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом", - говорится в заявлении пресс-службы МИД Украины, опубликованном в среду вечером.

В МИД Украины отметили, что международное сообщество должно отреагировать на отравление оппозиционного российского политика.

"Только единодушная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств", - подытожили в МИД Украины.

Как сообщалось, утром 20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, на котором летел Алексей Навальный. Он был доставлен машиной "скорой помощи" в больницу.

2 сентября официальный представитель правительства ФРГ сообщил, что в организме Навального нашли следы яда из группы "Новичок".