"То, что произошло в Украине, - это будут цветочки": Лукашенко рассказал, почему остается у власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил опасения, что приход альтернативных сил к власти вызовет масштабное кровопролитие.

Лукашенко во время встречи с журналистами заявил, что не уходит с поста президента не потому, что держится за власть. Он подчеркнул, что за ним миллионы людей и он боится, что когда придет другая власть, то они порежут все на куски, начнут резать этих людей и их детей.

"Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: "Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть". Яне хочу, чтобы порезали на куски страну, которую я лепил на обломках империи, окровавленный этот кусок. И не хочу, чтобы порезали честных порядочных людей, которые работали на это. Это будет резня, и то, что произошло в Украине, — это будут цветочки", - сказал он.

Напомним, во время протестов в Минске 1 сентября, белорусские силовики задержали нескольких журналистов, а также несколько десятков студентов.

В ООН заявили, что появилась информация о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси