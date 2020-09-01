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"То, что произошло в Украине, - это будут цветочки": Лукашенко рассказал, почему остается у власти

"То, что произошло в Украине, - это будут цветочки": Лукашенко рассказал, почему остается у власти
Обновлено 23:10 Сегодня Телеграф Украинская правда
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил опасения, что приход альтернативных сил к власти вызовет масштабное кровопролитие.

Лукашенко во время встречи с журналистами заявил, что не уходит с поста президента не потому, что держится за власть. Он подчеркнул, что за ним миллионы людей и он боится, что когда придет другая власть, то они порежут все на куски, начнут резать этих людей и их детей.

"Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: "Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть". Яне хочу, чтобы порезали на куски страну, которую я лепил на обломках империи, окровавленный этот кусок. И не хочу, чтобы порезали честных порядочных людей, которые работали на это. Это будет резня, и то, что произошло в Украине, — это будут цветочки", - сказал он. 

Им дали команду, они и тявкнули: Лукашенко высказался о санкциях стран Балтии

Напомним, во время протестов в Минске 1 сентября, белорусские силовики задержали нескольких журналистов, а также несколько десятков студентов.

В ООН заявили, что появилась информация о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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