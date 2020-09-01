Им дали команду, они и тявкнули: Лукашенко высказался о санкциях стран Балтии

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь введет санкции против стран Балтии в ответ на экономические ограничения с их стороны. Об этом он заявил во время визита г. Барановичи, сообщили в Белта.

Лукашенко уверен, что более сильные страны знают, что с Беларусью "не стоит задираться, потому что она может перекрыть границу под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток".

Поэтому, убежден белорусский глава, "более слабым странам Балтии дано указание выступить против Беларуси".

"Им дали команду "фас", они и тявкнули из-под забора. Я так оцениваю", – заявил Лукашенко.

Также он утверждает, что реформы в этих странах после распада СССР стали причиной резкого сокращения населения.

"Поэтому пусть они аккуратнее накатывают на Лукашенко и Беларусь, потому что получат от своего же народа так в зубы, что этих зубов не останется", – резко выступил Лукашенко.

При этом он подтвердил, что стране "немножко будет невыгодно" переориентировать свои грузы с прибалтийских портов на Россию в рамках санкции против стран Балтии. Однако "мы всегда можем договориться с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки грузов все равно получат выгоду".

Ранее МИД Литвы предлагал ввести национальные санкции в отношении более сотни белорусских чиновников, а также в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко.

Белорусский глава заявил о зеркальном ответе: переориентацию своих грузов из балтийских портов.

В свою очередь в Литве отметили, что такое решение Лукашенко дорого обойдется самой же Беларуси.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране четвертую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".