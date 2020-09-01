Ситуация в Беларуси: в Минске начался разгон студентов

В столице Беларуси Минске силовики начали разгон студентов, которые вышли на акции протеста. Задержанных студентов сажают в микроавтобусы.
Об этом сообщает Onliner.
Отмечается, что задержания начались в районе площади Независимости. Группа сотрудников ОМОНа подошла к студентам и предложила мирно разойтись. Студенты сомкнулись в цепь и отказались расходиться. После этого силовики начали выдергивать людей из цепи и уводить.
"Основная масса ребят двинулась в сторону МГЛУ (Минский государственный лингвисничний университет - ред.), однако их догоняли силовики. Возле главного входа в парк Горького стоят два микроавтобуса, в которые уводят задержанных", - сообщает издание.
Как сообщалось, сегодня, в день начала учебного года, в Минске проходит марш студентов, несогласных с режимом президента Беларуси Александра Лукашенко.
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране четвертую неделю продолжаются протесты и забастовки.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.
В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".