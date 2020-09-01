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Ситуация в Беларуси: в Минске начался разгон студентов

Ситуация в Беларуси: в Минске начался разгон студентов
Обновлено 12:59 Сегодня Телеграф Фото: TUT.BY
Бастующие беларуские студенты идут в центр Минска. Их сопровождают силовики и призывают разойтись, начались задержания.

В столице Беларуси Минске силовики начали разгон студентов, которые вышли на акции протеста. Задержанных студентов сажают в микроавтобусы.

Об этом сообщает Onliner.

Отмечается, что задержания начались в районе площади Независимости. Группа сотрудников ОМОНа подошла к студентам и предложила мирно разойтись. Студенты сомкнулись в цепь и отказались расходиться. После этого силовики начали выдергивать людей из цепи и уводить.

"Основная масса ребят двинулась в сторону МГЛУ (Минский государственный лингвисничний университет - ред.), однако их догоняли силовики. Возле главного входа в парк Горького стоят два микроавтобуса, в которые уводят задержанных", - сообщает издание.

Как сообщалось, сегодня, в день начала учебного года, в Минске проходит марш студентов, несогласных с режимом президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Все по теме:

Беларусь, Студенты, Протесты, Минск, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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