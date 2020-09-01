В ООН заявили о 450 случаях пыток в Беларуси

Поданным Управления, родственники минимум шести человек не знают о местонахождении и состоянии здоровья своих близких.
В агентстве ООН утверждают, что также располагает информацией об эпизодах насилия в отношении детей и женщин, включая сексуальное насилие.
"Мы крайне встревожены сотнями заявлений о пытках и других видах жестокого обращения в следственных изоляторах", - заявили в ведомстве.
В Управление верховного комиссара ООН по правам человека потребовали от белорусской власти не только провести полное расследование, а привлечь к ответственности виновных и компенсировать нанесенный ущерб пострадавшим и их семьям.
Ситуация в Беларуси
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране четвертую неделю продолжаются протесты и забастовки.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.
В МИД Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".