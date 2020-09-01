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В ООН заявили о 450 случаях пыток в Беларуси

В ООН заявили о 450 случаях пыток в Беларуси
Обновлено 18:07 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В ООН заявили, что появилась информация о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам в стране. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Поданным Управления, родственники минимум шести человек не знают о местонахождении и состоянии здоровья своих близких.

В агентстве ООН утверждают, что также располагает информацией об эпизодах насилия в отношении детей и женщин, включая сексуальное насилие.

"Мы крайне встревожены сотнями заявлений о пытках и других видах жестокого обращения в следственных изоляторах", - заявили в ведомстве.

В Управление верховного комиссара ООН по правам человека потребовали от белорусской власти не только провести полное расследование, а привлечь к ответственности виновных и компенсировать нанесенный ущерб пострадавшим и их семьям.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране четвертую неделю продолжаются протесты и забастовки. 

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В МИД Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

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Все по теме:

Беларусь, ООН, Протесты, Насилие.

Автор:

Телеграф
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