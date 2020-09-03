Отравление Навального: в Германии требуют дать России жесткий ответ

Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил, что Европе нужно дать жесткий ответ на отравление оппозиционера Алексея Навального.

Немецкий политик призвал к пересмотру отношений с Россией, сообщает DW.

"Мы снова столкнулись с жестокой и человеконенавистнической реальностью путинского режима", — заявил он в интервью телеканалу ARD.

Реттген отметил, что завершение строительства газопровода Северный поток -2 на данном этапе может стать поощрением текущей политики Владимира Путина.

Алексея Навального госпитализировали в Омске утром 20 августа в бессознательном состоянии. Ему стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.

Соратники политика считают, что его отравили. В то же время российские медики не нашли следов яда в организме.

После эвакуации Навального в Берлин немецкие врачи подтвердили, что его отравили с применением вещества из группы ингибиторов холинэстеразы.

2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.

В группу "Новичок" входит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7".

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.