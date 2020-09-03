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Польша сократила срок обязательного карантина

Польша сократила срок обязательного карантина
Обновлено 07:44 Сегодня Телеграф
Минздрав Польши сократил срок обязательного карантина до 10 дней.

Обязательный карантин из-за коронавируса в Польше сократили с 14 до 10 дней. Время самоизоляции будет зависеть от клинического состояния инфицированной коронавирусом человека.

Об этом сообщает "Польское радио".

В Министерстве здравоохранения страны отметили, что изоляция инфицированных пациентов без симптомов будет заканчиваться через 10 дней. Люди, которые будут находиться в изоляции, смогут тоже получить онлайн-консультацию от врача, который и будет определять сроки самоизоляции.

"В то же время, отбытие карантина уменьшили с 14 до 10 дней, а освобождение от него происходит сейчас автоматически", - говорится в сообщении.

В Минздраве уверяют, что такие изменения вытекают из указаний Всемирной организации здравоохранения и эпидемиологов.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорят, что ближе к зиме число смертельных случаев может возрасти.

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Все по теме:

Польша, Минздрав, ВОЗ, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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