Экоактивисты в Британии заблокировали типографии популярных новостных газет

В Британии несколько национальных газет задержали выпуск продукции после того, как экоактивисты движения Extinction Rebellion (XR) заблокировали доступ к трем типографиям.

На типографиях печатаются газеты компаниии News Corp, в том числе Sun, Times, Sun on Sunday, Sunday Times и Scottish Sun.

Также в этих типографиях печатают Daily Telegraph, Sunday Telegraph, Daily Mail, Mail on Sunday и London Evening Standard.

Демонстранты обвинили издания в том, что они не сообщают об изменениях климата.

В ходе акции 72 человека были задержаны.

Премьер Британии Борис Джонсон отреагировал на инцидент, назвав его недопустимым.

"Свободная пресса жизненно важна для того, чтобы заставить правительство и другие влиятельные учреждения отчитываться по вопросам, имеющим решающее значение для будущего нашей страны, включая борьбу с изменением климата. Совершенно недопустимо пытаться таким образом ограничить доступ общественности к новостям", - написал Джонсон в Твиттер.