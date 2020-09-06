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Отравление Навального: две партии ФРГ призвали Шредера уйти из "Газпрома"

Отравление Навального: две партии ФРГ призвали Шредера уйти из "Газпрома"
Обновлено 18:00 Сегодня Телеграф Европейская правда
Христианско-демократический союз (ХДС) и "Зеленые" обратились к бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру с призывом уйти с поста председателя совета директоров Nord Stream 2 на фоне обвинений в причастности РФ к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Как пишет DPA, в настоящее время Шредер является председателем совета директоров Nord Stream 2, в котором российская компания "Газпром" формально является единственным акционером. Критики обвиняют бывшего канцлера в лоббировании Кремля на его должности.

Иоганн Вадефул, заместитель главы парламентской группы ХДС/ХСС, заявил, что Шредер должен "немедленно отказаться от своих офисов и постов в России".

По его словам, российское правительство несет полную ответственность за нападение на Навального с применением нейротоксина.

"Даже если Москва отрицает свою ответственность, бывший канцлер Германии не должен игнорировать это ни политически, ни морально", - заявил он.

Лидер "зеленых" в немецком парламенте Катрин Геринг-Эккардт также призвала Шредера отказаться от работы в "Газпроме".

"Бывший канцлер СДПГ Шредер должен теперь решить, стоит ли он на стороне демократии и прав человека", - сказала Геринг-Эккардт.

Ранее она уже призывала прекратить строительные работы по проекту трубопровода.

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

Отравление Навального: в России считают НАТО причастным к разработке "Новичка"

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.

В группу "Новичок" входит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". 

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.

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Все по теме:

Германия, Газпром, Россия, Герхард Шредер, Алексей Навальный, Северный поток-2.

Автор:

Телеграф
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