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Отравление Навального: в России считают НАТО причастным к разработке "Новичка"

Отравление Навального: в России считают НАТО причастным к разработке "Новичка"
Обновлено 18:53 Сегодня Телеграф
В Министерстве иностранных дел РФ заявили о причастности стран НАТО к разработке нервно-паралитических веществ группы "Новичок"

Об этом сказано в комментарии Департамента информации и печати МИД России, обнародованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ утверждает о "многочисленных враждебных по отношению к России заявлениях" по ситуации с отравлением Алексея Навального и упоминает о "безапелляционных утверждениях" о том, что "Новички" разрабатывались в России.

"В течение ряда лет над соединениями, которые входят в эту большую группу химвеществ, работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, например, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов" - заявили в ведомстве.

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

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"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.

В группу "Новичок" входит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". 

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.

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Все по теме:

НАТО, Россия, Новичок, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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