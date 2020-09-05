Отравление Навального: Трамп призвал журналистов сосредоточить внимание на Китае, а не на РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны "очень серьезно" изучить данные об отравлении лидера российской оппозиции Алексея Навального, но его администрация пока не увидела никаких доказательств.

"Это трагично. Это ужасно, этого не должно произойти. У нас еще нет никаких доказательств, но я посмотрю", - сказал Трамп на пресс-конференции, прежде чем сказать журналистам, что они должны сосредоточить внимание на Китае, а не на России.

Трамп не занял столь же твердую позицию, как Госдепартамент, который ранее в пятницу выразил серьезную озабоченность в связи с данными об отравлении Навального.

На встрече в Вашингтоне в пятницу заместитель госсекретаря Стивен Биган сказал послу России Анатолию Антонову, что использование Москвой этого химического оружия является явным нарушением ее обязательств по Конвенции о запрете химического оружия.

"Заместитель госсекретаря призвал Россию в полной мере сотрудничать с международным сообществом в расследовании этого нападения", - говорится в заявлении представителя ведомства Морган Ортагус.

Ранее Германия, куда Навального доставили после инцидента, заявила, что российский оппозиционер был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок" советского образца.