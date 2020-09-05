Отравление Навального: Трамп призвал журналистов сосредоточить внимание на Китае, а не на РФ

"Это трагично. Это ужасно, этого не должно произойти. У нас еще нет никаких доказательств, но я посмотрю", - сказал Трамп на пресс-конференции, прежде чем сказать журналистам, что они должны сосредоточить внимание на Китае, а не на России.
Трамп не занял столь же твердую позицию, как Госдепартамент, который ранее в пятницу выразил серьезную озабоченность в связи с данными об отравлении Навального.
На встрече в Вашингтоне в пятницу заместитель госсекретаря Стивен Биган сказал послу России Анатолию Антонову, что использование Москвой этого химического оружия является явным нарушением ее обязательств по Конвенции о запрете химического оружия.
"Заместитель госсекретаря призвал Россию в полной мере сотрудничать с международным сообществом в расследовании этого нападения", - говорится в заявлении представителя ведомства Морган Ортагус.
Ранее Германия, куда Навального доставили после инцидента, заявила, что российский оппозиционер был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок" советского образца.