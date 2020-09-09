"У него будет наилучшее питание в тюрьме": в Грузии ответили на заявление Саакашвили о премьерстве

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани ответила на заявления главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили о его готовности стать премьером Грузии.

Цулукиани отметила, что на родине Саакашвили будет получать "наилучшее питание в тюрьме".

Заявление министр сделала в эфире грузинского телеканала "Рустави 2".

"Если Саакашвили вернется, его задержание, исходя из статуса, произойдет на границе, и затем он понесет наказание. Он не сможет вызывать никакие беспорядки ни внутри тюрьмы, ни за ее пределами. Сегодняшняя тюрьма управляется высшими международными стандартами. У Саакашвили будет наилучшее питание. В ноябре запретили готовить замороженное мясо, мы кормим заключенных свежим мясом и сезонными фруктами", - сказала Цулукиани.

Также она назвала Саакашвили "легкомысленным криминалом", который "романтично упоминает о своих ошибках, которые на самом деле являются тяжелыми преступлениями".

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября.

Население страны будет избирать 150 депутатов: 120 голосованием за партии, а 30 – голосованием за кандидатов в мажоритарных округах.

Проходной барьер для партий составит 1%. Право голоса на этих выборах имеют 3 550 054 гражданина Грузии.