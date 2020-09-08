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Саакашвили согласился стать премьером Грузии

Саакашвили согласился стать премьером Грузии
Обновлено 00:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
Глава исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили принял предложение стать премьер-министром Грузии, в случае победы объединенной оппозиции на выборах 31 октября.

"Я дал согласие на предложение объединенной грузинской оппозиции стать премьер-министром после победы на парламентских выборах 31 октября", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Он разъяснил, что сейчас парламентские выборы не проводятся в Украине, но проводятся в Грузии.

"Безусловно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия", - отметил Саакашвили.

Он также напомнил, что сейчас находится в Украине и выполняет свои функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ.

"Мы готовимся к очередному заседанию Нацсовета, на котором у нас есть очень важная повестка дня. Мы предложим на заседании комплексные реформы недропользования, подключение к электричеству, судебную реформу и реформу ГАСИ. Кроме того, вскоре Парламент рассмотрит предложенные нами ранее реформу таможни, введение налога на выведенный капитал и реформу приватизации. Также я продолжаю поездки по Украине и работаю в штатном режиме. Для меня судьба Украины и Грузии неразделимы. Я не выбираю между двумя странами, моя борьба продолжается и здесь, и там", - подчеркнул Саакашвили.

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Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября.

Население страны будет избирать 150 депутатов: 120 голосованием за партии, а 30 – голосованием за кандидатов в мажоритарных округах.

Проходной барьер для партий составит 1%. Право голоса на этих выборах имеют 3 550 054 гражданина Грузии.

7 мая Владимир Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

В связи с назначением Саакашвили на должность председателя исполнительного комитета Совета реформ отношение между Украиной и Грузией обострились. МИД Грузии направил Киеву ноту протеста в связи с назначением Саакашвили. 

В мае Грузия отозвала из Украины своего посла для дальнейших консультации. В МИД Грузии сообщили, что возникли проблемы в двусторонних отношениях.

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Грузия, Михеил Саакашвили.

Автор:

Телеграф
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