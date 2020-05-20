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Президент Грузии о назначении Саакашвили: Наша реакция была полностью нормальной

Президент Грузии о назначении Саакашвили: Наша реакция была полностью нормальной
01:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Зурабишвили считает умеренной реакцию Тбилиси на назначение Саакашвили на должность в Украине.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что реакция официального Тбилиси на назначение бывшего президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины была нормальной.

"Наша реакция была полностью нормальной. Я знаю дипломатический язык и что можно и что нельзя. Реакция была умеренной, нормальной, какая и должна была быть. Отзыв посла для консультаций вполне естественен. (...) Здесь нет ничего необычного", - сказала Зурабишвили во вторник вечером в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2".

"Подождем будущего, насколько сможем и сможет руководство Украины, чтобы иметь с нами те отношения, которые нам нужны", - отметила она.

Зурабишвили при этом считает, что с украинской стороны, со стороны стратегического партнера Грузии было "недипломатичным" не информировать Тбилиси о принятом решении и не обсуждать этот вопрос.

При этом она заявила, что с грузинской стороны не было никаких шагов, которые могли бы быть восприняты дружественной Украиной как оскорбление.

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9 мая премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил журналистам, что отзыв из Украины грузинского посла для проведения консультаций не означает, что будут поставлены под сомнения дипломатические отношения. Он выразил уверенность, что из-за "отдельно взятых безответственных политиков" отношения между Грузией и Украиной не окажутся под вопросом.

В то же время, глава грузинского правительства, оценивая решение о назначении Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины, назвал это решение непонятным. Он напомнил, что после того, как Саакашвили был назначен в свое время губернатором Одесской области, понадобились определенные усилия, чтобы вернуть отношения между Грузией и Украиной в нормальные рамки.

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Позже отозванный из Киева грузинский посол Теймураз Шарашенидзе заявил журналистам, что до вылета в Тбилиси провел встречу в МИД Украины, где передал ноту протеста и зафиксировал официальную позицию Тбилиси по поводу назначения Саакашвили. "Для грузинской стороны неприемлемо назначение осужденного в Грузии лица на должность в стране, которая является стратегическим партнером", - сказал дипломат.

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Грузия, Михеил Саакашвили, Саломе Зурабишвили.
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